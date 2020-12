Tarquinia, tutto pronto per il “Capodanno virtuale” 2020

Tarquinia – I cittadini di Tarquinia hanno potuto passare virtualmente insieme la serata del 25 dicembre grazie all’appuntamento trasmesso in televisione sul digitale terrestre e in streaming sui canali social del Comune.

Un concerto di Natale che ha visto come protagonista, su tutti, la musica, sia con il blues del Xmas Special Quartet dell’Associazione -WoW records che con le armonie del coro Etruschorus che opera nell’Associazione Sound Garden Tarquinia.

Ma ogni Natale che si rispetti vive di ricordi condivisi, ed ecco i racconti di Carla Valdi su episodi passati del Natale tarquiniese, dell’entusiasmo dei bambini – quelli, ad esempio, degli istituti “Ettore Sacconi” e “Santa Lucia Filippini”, che hanno cantato per il pubblico dei concittadini un’allegra versione di Felix Navidad – e di affetti e amicizia.

È stato emozionante, perciò, far visita virtuale, con dei collegamenti in diretta, con Maria Valeri, Luca ed Emma Zamboni da San Diego, Emanuele Marca dal Brasile e Matteo Edoardo Paoloni da Madrid, salutati e intervistati dal direttore de lextra.news Stefano Tienforti.

Un team pronto a tornare all’opera per la notte di Capodanno: il 31 dicembre, dalle 22 e 30, i tarquiniesi potranno festeggiare assieme nonostante il lockdown, sempre sul canale 629 del digitale terrestre e sui canali YouTUbe o Facebook del Comune di Tarquinia. La musica sarà quella dei Doppio Malto, ma non mancheranno, anche in questa occasione, sorprese ed emozioni sino al countdown che scandirà l’arrivo del 2021.