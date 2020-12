Un albero per ogni bambino nato: approvata la mozione del M5S di Fiumicino

Fiumicino – “Oggi una bella notizia. L’aula ha approvato all’unanimità la nostra mozione che impegna l’Amministrazione ad implementare tre importanti iniziative“. Ad annunciarlo è Ezio Pietrosanti, portavoce del Movimento 5 Stelle di Civitavecchia.

“Un albero per ogni nato, cioè un albero piantato per ogni bambino o bambina nata nel nostro comune; il catasto degli alberi, che rappresenta un elenco aggiornato di tutte le alberature presenti sul nostro territorio, così da poter monitorare anche la piaga degli abbattimenti abusivi; e per finire il bilancio verde, ovvero un resoconto a fine legislatura della quantità di alberi piantati ed abbattuti, e delle aree verdi create e perse”, spiega Pietrosanti.

“Iniziative volte a portare avanti la cultura del verde pubblico urbano, e che aiutano a tingere di verde un territorio che, purtroppo, sta invece diventando sempre più color cemento”, conclude.

