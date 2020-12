Approvata la mozione sul nuovo Tpl, ViviAmo Fiumicino: “Una vittoria per i cittadini”

Fiumicino – “Con grandissima soddisfazione apprendiamo, che la mozione sul ripristino della tratta del TPL in zona Isola Sacra, riguardante via Valderoa e altre importanti vie limitrofe (leggi qui), di fatto escluse dal nuovo TPL in vigore dal 29 Febbraio scorso, presentata dal consigliere Mario Baccini, è stata approvata in Consiglio“. Così, in una nota stampa, ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini.

“La mozione in oggetto, – prosegue il Comitato – votata all’unanimità, grazie anche ad un apposito emendamento presentato dallo stesso Mario Baccini e dalla capogruppo LeU Bonanni, ha potuto godere peraltro in sede di presentazione, della firma dei gruppi consiliari di opposizione, che ne hanno supportato le motivazioni. Il Comitato ViviAmo Fiumicino, ci tiene in particolar modo a ringraziare il Presidente Mario Baccini, che per primo ha accolto la nostra segnalazione e che prontamente, ha provveduto a protocollare la mozione, ma allo stesso tempo, vanno ringraziati anche i consiglieri di maggioranza e di opposizione, che con grande sensibilità, hanno all’unanimità espresso parere favorevole.

Consideriamo quest’approvazione, innanzitutto una vittoria per i cittadini di questo quadrante di Isola Sacra, che avranno così la possibilità, di essere collegati di nuovo con il resto della città, ma alla stregua, la reputiamo anche una vittoria della politica, che su questioni inerenti i disagi vissuti specialmente da alcune fasce di popolazione e di tutela di un diritto, si unisce e delibera in un’unanime direzione, accantonando bandiere e schieramenti”.

“Vorrà essere un caso che tale approvazione, – conclude ViviAmo Fiumicino – cada proprio a ridosso della fine di questo 2020, che sicuramente per molti è un anno da dimenticare, ma volendo cogliere questo momento, per guardare al futuro con un velato barlume di ottimismo, allora non possiamo che non farlo, nella speranza che il nuovo anno, possa riprendere, per le sfide che ci aspettano e per il bene di tutti, su questa linea”.

