Ardea, si sente male in strada in piena notte: soccorso dai residenti e dai carabinieri

Ardea – Notte di soccorso per i militari dell’Arma di Ardea, intervenuti in via Taormina allertati dai residenti. Poco dopo le tre di notte, infatti, un uomo, un cittadino straniero che aveva probabilmente alzato troppo il gomito, in preda ai dolori, ha iniziato a suonare il campanello di una villetta, situata a poca distanza dalla tenenza dei Carabinieri, svegliando l’intera famiglia che lì viveva.

Il proprietario, affacciandosi, ha visto l’uomo che, farfugliando, chiedeva aiuto dicendo che stava male. Immediata la chiamata ai carabinieri che subito sono intervenuti, assieme a un’ambulanza. Sul posto, militari e personale sanitario hanno trovato l’uomo che si contorceva per il dolore. Trasportato in ospedale, dopo le prime cure ed il riposo al caldo è stato rimandato a casa.