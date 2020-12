Area sport e riqualificazione parco giochi ad Aranova e Fregene, Severini: “Grande risultato per la battaglia di Crescere Insieme e del Centrodestra”

Fiumicino – “Con l’odierna approvazione del bilancio, siamo riusciti a portare a casa due risultati importanti. Nel programma della progettazione delle opere pubbliche del 2021 infatti, è stata inserita la riqualificazione del parco di Via Siliqua ad Aranova, un’area verde lasciata al degrado, che presto vedrà la realizzazione di un’area giochi per bambini, una zona di socializzazione ed una struttura per praticare sport all’aperto”. Lo dichiara in una nota stampa Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Inoltre,- prosegue il Capogruppo – saranno eseguiti anche interventi di manutenzione e messa in sicurezza del parco di Fregene, un’altra area pubblica fondamentale per il nostro territorio. Questa è una battaglia che Crescere Insieme porta avanti da sempre, perché considera le aree verdi come un punto di aggregazione e di decoro che la cittadinanza merita.

“Come Capogruppo, – conclude Severini – esprimo grande soddisfazione, ringraziando tutti i colleghi di centrodestra e delle liste civiche che hanno supportato questo emendamento e ci hanno permesso di dare forza a questa richiesta che il territorio avanzava da anni”.

