Ascani: “Ladispoli potrà abbassare la Tari nel 2021”

Ladispoli – “In questi ultimi mesi il lavoro svolto in Consiglio Metropolitano ha prodotto importanti risultati per Ladispoli. Credo sia giusto quindi tracciare un bilancio di fine anno e comunicarlo ai cittadini, per far conoscere le azioni che vengono intraprese per la nostra comunità e che spesso rimangono poco evidenziate” – lo comunica in una nota Federico Ascani, capogruppo C.S. Città Metropolitana Roma Capitale e capogruppo Pd Ladispoli.

“Sono invece risultati molto importanti che mi hanno visto in prima linea, superando le appartenenze ideologiche e mettendo al primo posto il bene della nostra Ladispoli. Ho anteposto all’appartenenza politica, che mi vede all’opposizione al governo della Città, l’impegno affinchè i fondi arrivino e si realizzino strutture e si migliorino i sevizi per il bene dei cittadini.

Siamo riusciti ad ottenere, ora più che mai, numerosi finanziamenti, abbiamo raggiunto importanti traguardi e ci accingiamo a raggiungerne altri.

D’altronde nel mio ruolo di consigliere metropolitano a Palazzo Valentini mi sono sempre impegnato per tutti i 121 Comuni dell’ex provincia di Roma, oggi denominata Città Metropolitana di Roma Capitale. Certamente quando a beneficiarne è la mia Città ne sono ancora più contento.

Voglio quindi elencare solo i risultati più recenti:

1) il Comune di Ladispoli potrà abbassare la Tari ai cittadini per il 2021 anche grazie a un contributo di più di 300.000 euro da parte della Città Metropolitana

2) Un ulteriore contributo per la Palude di Torre Flavia (per un totale complessivo anche qui di 300.000 euro ) permetterà numerose opere che investiranno questo gioiello del territorio. Prossimo obiettivo: la Ciclo-Pedonale di collegamento Ladispoli-Cerveteri

3) 100.000 euro per gli Istituti “Sandro Pertini” e “Di Vittorio” di Ladispoli

4) Ultima ma non per importanza: la SP Settevene Palo finalmente riaperta !

una lunga battaglia durata anni, che ho portato avanti come Capogruppo del Centrosinistra (insieme al collega Pascucci). È stato necessario un nostro emendamento da 2milioni e mezzo di euro e tanta tenacia. Ringrazio comunque tutti coloro che hanno dato un loro contributo, nel superare tanti ostacoli e ritardi burocratici dalla Vicesindaca, agli uffici, alla ditta che ha svolto i lavori.

Al tramonto di questo anno bruttissimo, finalmente possiamo percorrere in sicurezza questa importante arteria di collegamento. Una buona notizia che ci fa essere fiduciosi per il 2021“.

