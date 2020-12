Concessioni balneari X Municipio, Califano: “La Raggi ci ripensi, la gara rischia di andare deserta”

Ostia – “La decisione della sindaca Virginia Raggi di mettere a bando le 37 concessioni balneari del X Municipio di Roma è fuori da ogni logica. Questo non è periodo di crociate populiste ma di programmare il post-Covid”. Lo dichiara, in una nota stampa, il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Questo non lo si fa – prosegue il Consigliere – mandando a rotoli, dall’oggi al domani, un settore che dà lavoro a migliaia di persone tra diretto e indotto. Non lo si fa con un bando senza capo né coda, totalmente raffazzonato, che crea solo incertezze e non dà alcuna possibilità di avviare la cosiddetta ‘rivoluzione’ che la Sindaca da ormai 5 anni ci propina.

Sulla balneazione di Roma va fatto un discorso di ampio respiro, vanno programmati tavoli che portino a rilanciare un settore trainante dell’economia regionale, che porti Roma a concorrere con le altre mete turistiche italiane e non mettendo a bando dal giorno alla notte 37 concessioni con una gara inavvicinabile per chiunque, sia per i tempi che per la durata dell’affidamento. Perché il rischio è che la gara vada deserta, che le concessioni rimangano sospese tra ricorsi e controricorsi e si assista a una desertificazione del settore a vantaggio di altre regioni”.

“Qui sembra – conclude Califano – si ragioni al contrario: invece di rilanciare si affossa, invece di rivoluzionare si distrugge. L’abbiamo visto in questo mandato. Io alla sindaca chiedo vivamente di tornare indietro sui suoi passi. Il suo programma è stato un fallimento totale, mancano pochi mesi alle elezioni, ha la possibilità quantomeno di non fare ulteriori danni”.

