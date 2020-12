Fare Verde, Bls ed Executive donano 12mila mascherine ai cittadini di Civitavecchia

Civitavecchia -“La società BLS srl, eccellenza italiana nella produzione di dispositivi di protezione individuale, e il suo partner Consorzio Executive, aderendo all’iniziativa benefica promossa da Fare Verde Civitavecchia e denominata ‘Il Covid-19 non ferma il Natale – Fare Verde è con voi’, hanno donato 12.200 mascherine FFP2 che si stanno distribuendo sul territorio di Civitavecchia.

L’iniziativa, consistente nella raccolta di libri, giocattoli e soprattutto mascherine, da devolvere alle associazioni locali, è stata ideata dal gruppo locale rappresentato dal presidente Paolo Giardini, dalla vicepresidente Valentina Flacchi, coordinatrice dell’attività e dagli iscritti Mario Caprini e Paolo De Mutiis.

Dal 23 dicembre è iniziata l’attività di consegna delle mascherine, ed in particolare sono state consegnate duemila alla comunità Mondo Nuovo, mille alla Comunità Sant’Egidio e al Ponte Centro di Solidarietà Onlus, cinquecento alla Repubblica dei Ragazzi Onlus e all’Associazione Domiciliare Assistenza Malati Oncologici, quest’ultima in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia-Sezione di Civitavecchia. Nei primi giorni del 2021 continuerà la distribuzione dei dispositivi su tutto il comprensorio di Civitavecchia.

