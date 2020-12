Fiumicino, approvato il Bilancio. Centrodestra e civiche: “Non soddisfa i bisogni della città”

Fiumicino – “Solidarietà e responsabilità è stata la parola d’ordine del centro destra e civiche collegate durante il dibattito in Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio (leggi qui). Interventi a favore della Croce Rossa, delle vittime della ludopatia e delle donne vittime di violenza e sostegno per la ippoterapia e la realizzazione di una zona adibita a parco giochi per bambini e struttura polivalente per la pratica dello sport all’aperto ad Aranova. Sono solo alcune delle proposte che sono state avanzate dai gruppi di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Crescere Insieme e Cristiano popolari, accolte dal Consiglio comunale. Abbiamo tentato con i nostri emendamenti e odg di diminuire le distanze che dividono i cittadini dalle istituzioni e le località del Nord dal resto del comune”, affermano i capigruppo Costa, D’Intino, Severini, Baccini, Coronas, e Poggio.

“Questo bilancio non soddisfa i bisogni delle famiglie e delle imprese di Fiumicino per questa ragione il nostro voto è stato contrario e rappresenta una visione diversa dal nostro modo di pensare e immaginare una Città moderna e solidale. Spiegheremo in modo approfondito nei prossimi giorni i particolari della nostra opposizione”, aggiungono i capigruppo delle liste civiche e del centrodestra.

