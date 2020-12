Pomezia, approvato il nuovo regolamento del verde pubblico e privato: le novità

Pomezia – Il Consiglio comunale di Pomezia ha approvato questa mattina all’unanimità dei presenti il nuovo Regolamento del Verde pubblico e privato. Diverse le novità introdotte rispetto al precedente regolamento datato 2006: istituzione dell’albo degli alberi monumentali, individuazione delle specie arboree consigliate e sconsigliate per il territorio comunale, tutela integrale della vegetazione dunale e della macchia mediterranea caratteristiche del litorale di Torvaianica.

“Un traguardo importante per la nostra Città – spiega l’Assessore Giovanni Mattias – Il verde è centrale per la sostenibilità dei sistemi urbani, per la salute e la tutela della biodiversità e per il miglioramento della qualità della vita di tutti noi. Voglio inoltre sottolineare come con questo nuovo Regolamento si ponga finalmente la giusta attenzione alla vegetazione dunale della nostra costa”.

“Voglio ringraziare l’Assessore Mattias, il dirigente comunale, gli uffici tecnici e quanti hanno lavorato nel tempo a questo nuovo Regolamento – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Chiudiamo l’anno con un grande risultato per la nostra Città e per la mia Amministrazione che da sempre lavora per mettere al centro l’ambiente e la protezione del verde”.