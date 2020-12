Te Deum e Messa di Capodanno con il Papa: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming

Città del Vaticano – Come da tradizione, Papa Francesco presiederà i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, giovedì 31 dicembre. Un rito suggestivo al quale segue il canto del Te Deum, tra gli inni più antichi della storia della Chiesa, con l’offerta dell’incenso. Il tutto sarà celebrato all’Altare della Cattedra di San Pietro, nella basilica vaticana, giovedì 31 dicembre alle ore 17.00. Il rito, al quale assisteranno poche decine di fedeli per via delle restrizioni imposte della Autorità, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media. Diretta televisiva su Tv2000 a partire dalle ore 17.00. Di solito dopo la celebrazione il Pontefice si reca in preghiera davanti al presepe allestito in piazza San Pietro (clicca qui).

All’indomani, venerdì 1 gennaio, Solennità di Maria Madre di Dio nonché Giornata Mondiale della Pace (clicca qui per leggere il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2021), Papa Francesco celebrerà la Santa Messa all’Altare della Cattedra, nella basilica di San Pietro. La diretta del rito sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media. Diretta televisiva su Rai1 a partire dalle 11.55 e su Tv200 a partire dalle ore 09.50.

