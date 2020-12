“Un regalo per te”: quando la musica va in soccorso delle famiglie in difficoltà

Roma – Continua la raccolta di beneficenza lanciata dal Laboratorio Una donna per la Tutela Dei Diritti Delle Donne e Dei Deboli, che per stare vicino alle famiglie in difficoltà, per le festività ha prodotto “Un regalo per te”, un nuovo brano natalizio, scritto e composto da Gianni Mazzola e interpretato dalle voci liriche di Valentina Crescimanni, Davide Fanni e Kenya, che come sottolinea Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna, non è solamente una canzone di Natale: “Questa musica costituisce il coronamento di un progetto a scopo benefico. Il ricavato infatti andrà a finanziare gli altri progetti per sostenere chi, anche a causa della pandemia, vive un momento di crisi”.

Clicca qui per scaricare e ascoltare il brano

“Vogliamo stare vicino, in queste festività così diverse e particolari, alle tante famiglie che soffrono. Con questo canto vogliamo portare loro ‘il nostro regalo’ pieno di gioia, speranza e amore. Questa canzone rappresenta un caldo abbraccio in un tempo in cui gli abbracci sono vietati e la distanza regna sovrana. E’ una voce di conforto nell’angoscia, una luce in un momento dal futuro incerto”, aggiunge Tirrito.

(Il Faro online)