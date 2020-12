Cerveteri, cane rimane incastrato in un intercapedine: salvato dai Vigili del Fuoco

Cerveteri – Nella mattinata di oggi, 31 dicembre, i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti presso il comune di Cerveteri, in via della Tomba, per soccorso animale.

Un cane (razza Jack Russell di piccola taglia) entrato attraverso un tombino nell’intercapedine di una villa, infatti, non riusciva più ad uscire autonomamente dalla stessa. I Vigili del Fuoco sono riusciti a calarsi all’interno dell’intercapedine e a trarre in salvo l’animale. L’intervento si è rivelato abbastanza complesso a causa delle dimensioni ridotte della struttura e della posizione poco accessibile del cane, peraltro spaventato e quindi poco collaborativo. Sul posto anche una guardia zoofila.

