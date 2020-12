Covid-19 a Fiumicino, l’ultimo bollettino del 2020: altri 42 nuovi casi e 62 guariti

Fiumicino – “I dati della Asl Roma 3 di oggi possono essere letti con un po’ di speranza: nelle ultime 48 registriamo infatti 42 nuovi positivi, ma 62 guariti”. Lo fa sapere il sindaco Esterino Montino. “Il totale delle persone contagiate in questo momento è pari a 257 – prosegue il sindaco -. E’ un po’ scesa l’età media, pari a 40 anni, mentre il rapporto con la popolazione è 0.31. Sale, invece, moltissimo la concentrazione tra Isola Sacra e Fiumicino dove, al momento, c’è il 72% delle persone positive”.

“Ricordo a tutte e tutti che da oggi e fino al 3 gennaio e poi di nuovo nei giorni 5 e 6 gennaio anche il comune Fiumicino è zona rossa – conclude Montino -. Quindi raccomando a tutte e tutti la massima cautela e prudenza. Non è possibile fare cenoni questa sera né pranzi con grandi tavolate domani. Non si potrà circolare dalle 22 e domani fino alle 7 del mattino, mentre negli altri giorni fino alle 5. L’invito è a non aggirare il divieto organizzando festicciole che prevedono poi il pernottamento perché non si tratta di divieti imposti per il gusto di farlo, ma per tutelare la salute di ciascuno. Infine la raccomandazione di sempre: indossate la mascherina, anche a casa se ci sono persone non conviventi, evitate assembramenti, mantenete la distanza e igienizzate spesso le mani”.