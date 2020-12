Crescere Insieme pensa anche al sociale, Severini: “Ippoterapia e Croce Rossa Italiana, altri due colpi messi a segno”

Fiumicino – “Crescere Insieme pensa anche al sociale e accoglie con soddisfazione l’approvazione di altri due emendamenti in Consiglio Comunale, relativi a due finanziamenti importanti per la nostra cittadinanza che sono stati entrambi inseriti nel programma degli investimenti del prossimo anno”. A dichiararlo in una nota stampa è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Il primo finanziamento, – spiega il Capogruppo – è rivolto alla Croce Rossa ed è finalizzato all’acquisto di quattro barelle autoportanti, da usare in caso di soccorso. In questo modo, auspichiamo che per il prossimo anno, non ci sarà più carenza di attrezzature. Il secondo, invece, è un investimento su un progetto di ippoterapia, la riabilitazione effettuata attraverso dei percorsi che hanno finalità socio-educative e ludico-sportive, indirizzato ai bambini del nostro territorio.

Si tratta di due grandi colpi portati a segno anche questa volta, per il bene di tutta la nostra collettività: due importanti emendamenti promossi e voluti da Crescere Insieme, ma condivisi anche da tutto il Centrodestra ed approvati dalla maggioranza”.

“Quindi, – conclude Severini – dopo la riqualificazione dei parchi (leggi qui), punti di aggregazione, sport per i giovani e illuminazione di spazi pubblici (leggi qui), a conclusione di un anno negativo sotto molteplici punti di vista e caratterizzato da tutti i problemi che la pandemia da Covid-19 si sta ancora trascinando dietro, posso dire che si è concluso un anno positivo dal punto di vista politico, terminato con l’approvazione di progetti su cui Crescere Insieme ha lavorato duramente”.

