Dalle piste di Fiumicino gli auguri di Adr e dei dipendenti dell’aeroporto per un felice 2021

Fiumicino – Aeroporti di Roma ha scelto una pista chiusa dello scalo di Fiumicino per salutare il nuovo anno con un video originale e insolito, ed un messaggio di auspicio per il nuovo anno. “Rimaniamo uniti, come solo le grandi squadre sono capaci di fare, e insieme supereremo questo momento difficile”, questo il messaggio della società di gestione Aeroporti di Roma. “Il ‘Leonardo da Vinci’ è tra gli aeroporti più apprezzati al mondo e premiati d’Europa, grazie all’impegno, alle capacità professionali e alla tenacia di tutto il nostro personale. Tanti auguri per un buon 2021 da tutti noi”.

“E’ con grande piacere che rivolgo a Voi e alle Vostre famiglie i miei più cari auguri per il prossimo anno. Vi rivolgo questi auguri tramite un video di buon auspicio per il 2021 che si chiude con un’immagine realizzata qualche giorno fa con i colleghi che si sono candidati spontaneamente e che hanno simbolicamente rappresentato tutte le funzioni aziendali – ha spiegato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone – in questo video, al quale io ho partecipato, insieme al management, non abbiamo solo voluto rappresentare le tre lettere che compongono il nome della nostra Azienda, ma anche, simbolicamente, la nostra squadra coesa e unita nonostante il momento storico difficile e impegnativo per la tenuta del trasporto aereo”.

“Sono orgoglioso di come siamo stati capaci di reagire, siamo tra gli aeroporti più apprezzati al mondo e il più premiato d’Europa – prosegue l’Ad di Adr – Il Leonardo da Vinci è stato riconosciuto come miglior aeroporto europeo nella sua categoria, dimostrando una volta di più di aver messo in campo le migliori misure di sicurezza per preservare e tutelare la salute di passeggeri e operatori”.

“Tutto questo è merito di tutti noi, del nostro lavoro che non ha mai perso in termini di impegno e capacità professionale e della nostra tenacia. Siamo stati insieme in una pista vuota per le riprese del video che vedrete a breve; sono certo che il prossimo anno non potremo più farlo perché gli aerei riprenderanno ad atterrare e decollare dai nostri aeroporti – conclude Troncone – Spero sinceramente che questa fase passerà e il 2021 sarà foriero di buone notizie per tutti noi. Rimaniamo uniti, insieme, come solo le grandi squadre sono capaci di fare”.

Per la realizzazione del video sono state adottate tutte le misure di sicurezza e distanziamento previste dalle norme applicabili.