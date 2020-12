Dragona, la denuncia del Pd: “Via Mazzucconi sembra una strada bombardata”

Ostia – “Ho scritto una lettera al Comando della Polizia Locale del X Gruppo Mare e al Direttore del X Municipio per sollecitare un intervento urgente al fine risolvere alcune gravi criticità messe in luce dai residenti di via Giovanni Mazzucconi, a Dragona”. Così, in una nota, Giovanni Zannola, consigliere del Partito Democratico di Roma Capitale.

“Nelle segnalazioni che ho ricevuto – aggiunge Zannola – viene denunciato lo stato avanzato di degrado in cui versa il manto stradale. Numerose richieste sono rimaste inascoltate negli anni: perfino esposti agli organismi competenti. A causa del totale abbandono da parte dell’Amministrazione, via Mazzucconi sta divenendo intransitabile: pertanto, ho richiesto un intervento risolutivo per la pericolosa situazione che si è venuta a creare”.

“La strada è disseminata di buche – aggiunge Leonardo Di Matteo, membro della segreteria del Partito Democratico di Roma – e negli anni ha conosciuto solo ‘rattoppi’ maldestri con materiale di risulta che si sgretola immediatamente. Il risultato è un’arteria stradale che sembra bombardata e che costituisce un continuo e reale pericolo per i cittadini”.

“Parliamo di una via abbandonata a sé stessa, dove risiedono decine di nuclei familiari con anziani, bambini e persone con disabilità – commenta Flavio De Santis, segretario del Partito Democratico del X Municipio -. Bisogna quanto prima porre rimedio a questo precario e rischioso stato di cose, già più volte segnalato alle istituzioni e colpevolmente mai preso in considerazione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio