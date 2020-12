Fiumicino, arriva il “sì” al fondo per le donne vittime di violenza e per la Dad

Fiumicino – Un fondo per sostenere le donne vittime di violenza e uno per l’acquisto di dispositivi per la didattica a distanza destinato alle famiglie in difficoltà. Sono gli emendamenti della Lega di Fiumicino e approvati dal Consiglio comunale di Fiumicino nell’ultimo bilancio.

“Come Lega abbiamo sempre dimostrato di fare politica con la forza delle proposte – spiegano i consiglieri comunali Federica Poggio e Vincenzo D’Intino -. Mai ostruzionismo o critica a priori, ma un costante lavoro di idee per migliorare il presente e futuro della nostra città. Per questo siamo felici che oggi l’Amministrazione abbia accolto i nostri due emendamenti, supportati da tutto il centrodestra e dalla lista civica Crescere Insieme, che vanno a tutelare due delle fasce di popolazione a oggi maggiormente colpita dalla pandemia da coronavirus”.

“Il primo è un fondo di 15mila euro destinato alle donne vittime di violenza che con questo piccolo contributo potranno prendere il coraggio di denunciare il proprio aguzzino, abbandonare il tetto coniugale e iniziare un nuovo percorso di vita. Servirà a pagare una quota dell’affitto o delle utenze. L’altro fondo è di 10mila euro per l’acquisto di dispositivi informatici per la didattica a distanza destinato alle famiglie meno abbienti. Due risultati che oggi rappresentano un primo passo per accendere un faro verso due problematiche che il Covid-19 ha acuito in maniera pressante e drastica”, concludono dalla Lega.

