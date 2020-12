Fiumicino, avviato il procedimento per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico

Fiumicino – “È stato pubblicato sul sito del Comune di Fiumicino l’Avviso inerente l’avvio dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico con scadenza il 31 dicembre 2020″. Lo dichiara l’assessora all’Agricoltura, Commercio e mercati, Attività Produttive e Suap, Caccia e Pesca, Erica Antonelli.

“In seguito alle linee guida del Governo e, da ultimo, quelle della Regione Lazio emanate lo scorso 24 dicembre – spiega – il Comune di Fiumicino ha rispettato i tempi, provvedendo alla pubblicazione dell’avvio del procedimento amministrativo che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2021. Rientrano nella procedura le concessioni relative ai posteggi inseriti in mercati giornalieri e periodici, a posteggi fuori mercato, nonché nelle fiere e nelle manifestazioni analoghe, soggette a regime di concessione pluriennale, e delle concessioni di suolo pubblico relative allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli”.

“È un atto amministrativo molto atteso dal mondo produttivo locale – aggiunge – l’Assessora -. Entro il prossimo giugno gli uffici saranno chiamati a istruire e rilasciare le concessioni. Ci attende un lungo lavoro: ringrazio gli uffici e il dirigente, Giuseppe Galli per il lavoro svolto in tempistiche così ristrette”.

