Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Continuerà anche all’inizio del nuovo anno l’attività della grande area depressionaria atlantica, posizionata su tutta Europa, con centro sul Mare del Nord. Manterrà attivo un teso flusso di correnti mediamente occidentali sul Mediterraneo e sull’Italia, al cui interno scorreranno impulsi perturbati che coinvolgeranno a più riprese molte delle nostre regioni, determinando diverse fasi instabili fino all’inizio dell’anno. L’aria in circolazione si manterrà ancora abbastanza fredda da favorire nevicate a bassa quota o localmente in pianura, in corrispondenza dei passaggi instabili. In particolare uno di questi è atteso già dalle ultime ore del 2020 a partire dal Nordovest, dove si andrà verso un graduale aumento delle nubi e a un peggioramento in serata con nevicate a bassa quota e fenomeni che il giorno di capodanno si estenderanno a gran parte d’Italia.

METEO GIOVEDÌ 31. Addensamenti e qualche pioggia insisteranno sul basso Tirreno, in particolare in Calabria, attenuandosi la sera. Fenomeni che risulteranno più frequenti al mattino, con coinvolgimento della Basilicata, e con neve dagli 800m. Sul resto delle regioni centro-meridionali fenomeni in esaurimento e tendenza a schiarite temporanee, poiché entro sera torna a peggiorare in Toscana con ripresa dei rovesci e temporali e neve dai 700m. Al Nord iniziali schiarite ma con banchi di nebbia al mattino sulla Val Padana e con nubi in aumento a partire dal Nordovest, alte e stratificate in estensione verso est. La sera qualche nevicata sulle Alpi occidentali, piogge su centro-est Liguria e possibile pioggia mista a neve sulla Lombardia settentrionale.

METEO CAPODANNO. Pilotata da un vortice in approfondimento sul Mediterraneo centro- occidentale una nuova perturbazione transita al Nord, Sardegna e regioni tirreniche con fenomeni in intensificazione soprattutto su Liguria, Lombardia, Triveneto, ovest Sardegna e medio-alto Tirreno, più deboli al Nordovest. Asciutto con schiarite su adriatiche, ioniche ed estremo Sud, salvo qualche pioggia in arrivo la sera su ovest Sicilia. Nevicate a quote basse al Nord, a tratti fino in pianura al Nordovest, dagli 800/1000m sull’Appennino centro-settentrionale, al mattino già dai 200m sull’Appennino Emiliano più occidentale.

Evoluzione Meteo Lazio

GIOVEDI’: Giornata che si presenterà nel complesso variabile, con possibilità di residui fenomeni nella notte fra bassa Toscana, Umbria occidentale e Lazio, dove su quest’ultima potranno persistere fino al primo mattino. Queste precipitazioni indotte dal contributo dato dall’ingresso di aria fredda in quota, saranno sparse e isolate ,talvolta sotto forma di rovescio e accompagnate da graupel, e potranno risultare localmente nevose a partire dai 500m sul Viterbese, Orvietano, Perugino, e Maremma; a partire dai 650-750m localmente sui colli Romani. Seguirà un mattino nel complesso variabile con gelate tra Lunigiana e Garfagnana, sarà poi rapido l’incremento della nuvolosità nel corso del giorno a partire dalla Toscana, con nuovi fenomeni deboli o moderati già dal tardo pomeriggio ed in serata in particolare sui settori nord della regione. Peggiorerà nella notte successiva altrove. Quota neve su alta Toscana intorno agli 800/1000m. Venti inizialmente settentrionali ed in prevalenza deboli, in graduale rotazione da sud nel pomeriggio, con rinforzo locale sulle coste e sulla Toscana. Mare da molto mosso a mosso.

VENERDI’: Il primo giorno del nuovo anno si presenterà diffusamente instabile, complice il transito di correnti fredde dal nord Europa che attiveranno un area depressionaria sul medio Tirreno, portando piogge e rovesci sulla Toscana, specie settentrionale. Neve inizialmente a partire dai 900-1000m, in aumento in serata dai 1100-1300m. Tra tarda sera e notte ulteriore peggioramento anche su medio-basso Lazio. Temperature in rialzo nelle minime. Venti di Scirocco in netto rinforzo lungo le coste, alto Lazio, Maremma. Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

L’ultimo giorno dell’anno è prevista un po’ di tregua, con residui fenomeni sparsi entro primo mattino fra bassa Toscana, Umbria e Lazio, peggiora però di nuovo dal tardo pomeriggio-sera sulla Toscana centro-settentrionale. Sono previsti nuovi impulsi perturbati nei primi giorni del 2021, forieri di rovesci, temporali e di ventilazione sciroccale sino a forte lungo le coste. Tanta neve in Appennino. Dopo il 3 gennaio ancora fasi perturbate ma con aria mediamente più fredda. Seguite gli aggiornamenti sul sito per vedere sino a qualche quota scenderà la neve.

