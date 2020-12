Montino: “Anche a Capodanno saranno distribuiti pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà”

Fiumicino – “Anche domani, 1 gennaio 2021, le due postazioni di Piazzale Molinari (ex Mediterraneo), gestita dal Comune e dalla Misericordia di Fiumicino, e della Casa della Partecipazione di Maccarese, gestita dalla Croce Rossa, rimarranno aperte per la distribuzione di generi alimentari alle famiglie in difficoltà del nostro Comune. Le famiglie sono state selezionate dagli uffici dell’assessorato alle Politiche sociali”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“In particolare – spiega – a Fiumicino il presidio sarà aperto dalle 9 alle 11, mentre a Maccarese dalle 15.30 alle 17. Ringrazio i tanti volontari delle due associazioni impegnati ogni giorno sul campo, ma anche l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Colonna e i suoi uffici, che anche in queste ore stanno lavorando per andare incontro alle esigenze delle persone del nostro territorio che vivono maggiori difficoltà”.