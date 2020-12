Terracina, incidente sulla Pontina: auto travolge e uccide un ciclista

Terracina – E’ provvisoriamente istituito il senso unico alternato sulla strada statale 148 “Pontina”, a Terracina, in corrispondenza del chilometro 97.6, in direzione Roma, a causa di un incidente. L’impatto tra una vettura e un ciclista, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha provocato il decesso del ciclista.

Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

