Anzio: approvati Bilancio di Previsione e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche

Anzio – “Non siamo mai venuti meno alla concreta vicinanza ai ceti sociali più deboli della cittadinanza, agli interventi di edilizia scolastica nei Plessi del territorio, alle categorie produttive della Città, colpite dall’emergenza covid ed ai quartieri, dal centro storico a Lido dei Pini, con la realizzazione di nuove opere pubbliche per migliorare la qualità della vita delle persone. Dietro la tempestiva approvazione del Bilancio Previsionale dell’Ente, c’è il duro lavoro quotidiano dell’Amministrazione e della maggioranza, per dare seguito al programma scelto dagli elettori”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’approvazione, in Consiglio Comunale, del Bilancio di Previsione 2021 – 2023, del Documento Unico di Programmazione e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

“Per il 2021 – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – abbiamo stanziato circa 10 milioni di euro per l’apertura di nuovi cantieri su tutto il territorio, con un investimento di 1.280.000,00 euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici Virgilio ed Ambrosini, di oltre cinque milioni di euro per le reti fognanti e per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via della Fornace, Via Batteria Siacci, dalla Via Nettunense a Via Calabria, Via Casal di Claudia, Via della Cannuccia e Via della Fonderia a Lavinio Stazione, che sarà interamente asfaltata appena cesserà il maltempo di questi giorni. Altri 3 milioni di euro saranno investiti per intensificare la manutenzione straordinaria delle strade e per le opere di riqualificazione nei vari quartieri”.

Soddisfazione, per la tempestiva approvazione del Bilancio Previsionale 2021, è stata espressa da tutti i gruppi consiliari della maggioranza, dal Presidente della Commissione Bilancio e Patrimonio, Marco Maranesi e dall’Assessore, Eugenio Ruggiero, “che ha ringraziato tutti i dipendenti dell’Area Economica dell’Ente e tutti gli Uffici che hanno lavorato al documento economico. Dal primo giorno dell’anno, – conclude l’Assessore Ruggiero – l’Amministrazione sarà in grado di operare per raggiungere gli obiettivi del programma di governo”.

Nel corso del Consiglio Comunale, tra i vari punti all’Ordine del Giorno, è stato approvato l’importante Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, illustrato dal Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Flavio Vasoli.