Approvato il Bilancio, previsti molti interventi nel nord di Fiumicino: ecco quali

Fiumicino – “Nel bilancio di previsione 2021-2023 approvato ieri è stata mostrata grande attenzione alle località del nord, con tanti interventi in programma”. Lo dichiarano i consiglieri comunali del partito democratico Alessandra Vona, Stefano Calcaterra, Paola Meloni, Paola Magionesi e Fabio Zorzi.

“Siamo molto soddisfatti – spiegano – per aver posto le basi per un grande sviluppo di questa porzione del nostro territorio. Siamo anche contenti che i consiglieri d’opposizione abbiano esultato per quanto inserito nel bilancio, anche se non comprendiamo perché poi non l’abbiano votato. Senza il voto della maggioranza tante opere non avrebbero iniziato neanche l’iter burocratico per la loro realizzazione”.

“Ad esempio – proseguono i consiglieri – ad Aranova sarà ampliata la scuola, saranno ristrutturate la parte finale di via Michele Rosi e quella rimanente di via Siliqua, saranno fatti lavori di viabilità in via Gauthier e sarà realizzata un’area verde attrezzata con un campo polivalente in via Siliqua. A Passoscuro sarà realizzata la pista ciclabile in collegamento con Marina di San Nicola e realizzata una nuova area verde in via Serrenti. A Fregene sarà fatta una rotatoria all’incrocio tra Viale di Porto e via della Veneziana, sarà realizzata una pista ciclabile nel centro della località, sarà creata un’isola pedonale/piazza in Viale Nettuno e Via San Fruttuoso e una nuova area giochi. Finalmente arriverà il marciapiede a Granaretto e la località sarà collegata con una pista ciclabile a Palidoro. Senza considerare la manutenzione straordinaria di Viale Castel S. Giorgio, di Via Corona Australe, di alcune strade in località Fregene sud, di Via di Torrimpietra, Via Torre di Pagliaccetto, Via Prato Gelsi, Via Cuglieri e Via Austis, Via Arrone; la ristrutturazione di Viale Maria con pista ciclabile e pubblica illuminazione; la realizzazione di una rotatoria in Via Tre Denari all’altezza del parcheggio della stazione di Palidoro; il risanamento idrogeologico a Focene/Fregene/Isola Sacra/Passoscuro; il nuovo parcheggio alla scuola media Via di Maccarese; il ponte ciclo pedonale in Via Cuggiani (nel 2022); la pista ciclabile dalla scuola media Albertini alla stazione ferroviaria di Palidoro; il nuovo parco pubblico in zona Maccarese stazione; il prolungamento di Via Desullo da Via Ghilarsa a San Carlo a Palidoro. E poi un milione di euro sarà destinato alla sistemazione straordinaria dei Parchi Pubblici e sarà realizzata l’autonomia energetica nelle scuole”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino