Botti di Capodanno, un ferito a Fiumicino

Roma – Un ferito per i botti di Capodanno anche a Fiumicino. Sono in tutto 9 i feriti tra Roma e provincia per i fuochi d’artificio esplosi nella notte. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si tratta di feriti lievi che hanno riportato abrasioni, ustioni, e contusioni. Il più grave ha avuto una prognosi di 15 giorni per una “contusione bulbare”. Gli episodi si sono verificati al centro di Roma, in zona ponte Milvio, ma anche a Marino, Frascati e Velletri. (fonte Ansa)