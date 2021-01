Pomezia – I cittadini di Pomezia, già dal 23 dicembre 2020, possono contare sull’aiuto e sull’assistenza dello Sportello del Consumatore, che apre le porte anche nella città di Pomezia, presso la Delegazione di Torvaianica.

Lo Sportello, finanziato da Città metropolitana di Roma Capitale e dal Comune di Pomezia, è aperto in collaborazione con il Codacons – Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, con sede in Roma.

Foto 2 di 2



Lo Sportello del Consumatore ha lo scopo da un lato di informare ed educare il Cittadino sui propri diritti, difenderlo e tutelarlo in caso di problematiche, orientarlo verso scelte più consapevoli, dall’altro di migliorare il livello di conoscenza dei cittadini sul funzionamento delle strutture pubbliche e private che erogano i principali servizi a tutela dei consumatori. Grazie allo Sportello, il Cittadino potrà, inoltre, segnalare eventuali disservizi e fare proposte e suggerimenti per la loro risoluzione.

“Il cittadino, nella doppia veste di consumatore e utente – ha spiegato l’Assessore Giuseppe Raspa – ha bisogno di un’unica guida per accedere alla Pubblica Amministrazione e lo Sportello rappresenta uno strumento importante di supporto in tal senso. Oggi avviamo questo servizio in perfetta sinergia Comune-Codacons, è importante parlare la stessa lingua, seppur con competenze diverse, per raggiungere un obiettivo condiviso”.

“Siamo lieti – ha aggiunto il Presidente CODACONS Avv. Gianluca Di Ascenzo – che in un momento così difficile, il Comune di Pomezia insieme alla Città Metropolitana di Roma e Codacons, offrano alla cittadinanza un ulteriore punto di ascolto e orientamento sulla tutela dei diritti dei consumatori. Siamo fiduciosi sui risultati che questa collaborazione potrà dare”.

“Lo Sportello del Consumatore – ha concluso il Sindaco Adriano Zuccalà – vuole educare il cittadino rendendolo più consapevole dei propri diritti e del funzionamento delle strutture pubbliche e private che erogano i principali servizi a tutela dei consumatori. Un servizio importante a tutela dei nostri cittadini che siamo lieti di ospitare nella nostra sede comunale di Torvaianica”.

Come accedere

Chiamare il numero gratuito dedicato allo sportello del CODACONS: 06 89228 515 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

per fissare un appuntamento con un legale del Codacons per :

– informazioni e segnalazioni

– consulenza

– fornitura modulistica

Gli appuntamenti presso lo Sportello Consumatori – Delegazione Anagrafe di Torvaianica – Pomezia – Piazza Ungheria n. 10 00071 Pomezia (RM), durante il periodo di contenimento del COVID19, avverranno, in via telematica o in conferenza telefonica tramite un appuntamento prefissato chiamando il numero 06 89228 515 oppure inviare email a: sportello.consumatore@comune.pomezia.rm.it

Gli appuntamenti si svolgeranno:

– il martedì dalle ore 9.00 alle ore 14.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00

– il sabato dalle ore 9.00 alle ore 15.30; giorni ed orari in cui un legale del Codacons fornirà gratuitamente la propria consulenza direttamente ai cittadini che l’abbiano richiesto.

I servizi offerti

Il servizio gratuito in particolare offre: informazione e documentazione a beneficio dei consumatori, compresa la guida sui i servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento a quella Comunale; raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini concernenti problematiche e disservizi relativi a rapporti con aziende municipalizzate e/o private che eroghino servizi all’utenza ed ai cittadini privati, nonché raccolta di proposte finalizzate ad un migliore funzionamento dei servizi pubblici e privati;

comunicazione all’amministrazione Comunale, sulla base delle segnalazioni ricevute, di quanto emerso dal servizio di sportello del consumatore circa disservizi o migliorie apportabili nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza e della persona intesa come utente e consumatore, promozione all’utilizzo dell’applicazione Municipium congiuntamente all’attività di sportello;

erogazione dei servizi pubblici (trasporti, scuole, ambiente e rifiuti, etc.) erogazione di servizi alla cittadinanza, da parte degli operatori economici (quali banche, finanziarie, crediti al consumo, assicurazioni, usura) erogazione di tutti gli altri servizi connaturati all’interno del Codice del Consumo (Utenze e servizi domestici e condominiali: telefonia, acqua, gas ed energia elettrica, garanzia sui prodotti, acquisti fuori dei locali commerciali, contratti e clausole vessatorie, commercio elettronico. televendite, ed acquisti on line, lavori artigianali e garanzie sulle riparazioni ed i prodotti, viaggi e turismo, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo).

Indicazione sulle problematiche che presentano la necessità di approfondimenti di ordine giuridico, nell’ambito delle finalità statutarie dell’Associazioni che gestisce il servizio attività di educazione al consumo consapevole e responsabile;

Le misure dello Sportello per il contenimento del Covid-19

Tenuto conto anche di quanto disposto dal Decreto Legge n. 34/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle modifiche apportate dalla Legge 77/2020, prevalentemente nel periodo per il contenimento del Covid-19 la consulenza si svolgerà da remoto e quindi non in presenza.