Civitavecchia, fuga di gas in via Maestrale: evacuate due abitazioni

Civitavecchia – I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono impegnati dalle ore 14:00 circa di oggi, 2 gennaio, in via Maestrale 171 per una fuga di gas.

Grazie alla strumentazione in dotazione, infatti, i Vigili del Fuoco hanno rilevato un’importante fuga di gas all’interno di un intercapedine che serve due unità immobiliari. Al momento gli occupanti delle abitazioni in oggetto sono stati evacuati a scopo cautelativo.

Sul posto è presente anche la squadra Crrc, che ha a disposizione strumenti più sensibili per il campionamento dell’aria, e l’Italgas.

