Covid-19, Capolei: “La Giunta di Anzio ha svolto un ottimo lavoro in quest’anno difficile”

Anzio – “Faccio i complimenti alla Giunta che guida il comune di Anzio, ai consiglieri e agli uffici che hanno lavorato duramente in questo anno complicato portando a casa uno straordinario risultato per il nostro territorio. L’approvazione del bilancio di previsione 2021-23 e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche rappresentano il punto di partenza per costruire il presente e il futuro di Anzio”, con queste parole il consigliere regionale del Lazio, Fabio Capolei, esprime tutta la sua soddisfazione per l’operato dell’Amministrazione di Anzio che ha approvato nelle scorse ore due documenti molto importanti.

“È fondamentale restare uniti facendo particolare attenzione alle persone che in questo 2020 hanno subito sulla propria pelle le conseguenze della pandemia. In questo il Comune di Anzio sta facendo un lavoro eccellente“, spiega Capolei. “Ci tengo a sottolineare anche l’importanza del Piano per le opere pubbliche che consentirà, grazie ai 10 milioni di euro stanziati, l’apertura di nuovi cantieri su tutto il territorio. Un investimento importante per la manutenzione delle strade, la riqualificazione di alcuni quartieri che necessitano di interventi immediati, la messa in sicurezza delle scuole e, più in generale, il rilancio del territorio. Nel 2021 ci aspettano grandi sfide, ci sono ancora molti obiettivi da raggiungere“, conclude Capolei.

