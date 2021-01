Il maltempo si abbatte sul litorale pontino, a Gaeta la conta dei danni

Gaeta – L’ultima ondata di maltempo che si è abbattuta violentemente anche sulla città di Gaeta ha devastato letteralmente il litorale del Golfo causando ingenti danni a tante attività economiche. “Esprimiamo solidarietà e vicinanza nei confronti di tutte le attività che hanno subito pesanti danni – dichiara il Sindaco Cosmo Mitrano – e che sono impegnate nel salvare il salvabile ripristinando uno stato di sicurezza soprattutto in quelle strutture maggiormente colpite. Purtroppo, in molti casi non c’è più nulla da fare e questo ci riempie di sconforto, considerando soprattutto l’impegno economico che diversi imprenditori hanno dovuto affrontare per metter su la loro attività e che la furia del mare e del vento ha spazzato via in un attimo”.

