Mareggiata sul litorale, Califano: “Fondi per gli stabilimenti distrutti: presentato odg”

Roma – La consigliera regionale Michela Califano ha protocollato oggi un ordine del giorno per chiedere alla giunta regionale di stabilire, entro 30 giorni, “criteri e procedure semplificate per contribuire tempestivamente alla ricostruzione dei danni subìti dagli stabilimenti balneari del litorale laziale” colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo.

“Quanto accaduto negli ultimi giorni, purtroppo, è solo l’ultimo di una serie di eventi metereologici di particolare intensità che hanno funestato le nostre coste colpendo spesso le strutture balneari molte delle quali al loro interno presentano ristoranti e bar che lavorano tutto l’anno – spiega la consigliera Dem -. Il mese di dicembre è stato durissimo, le forti mareggiate hanno ulteriormente acuito le problematiche legate al Covid. Per questo è necessario dare un ulteriore sostengo a delle categorie che sono state già colpite dalle necessarie misure restrittive per evitare il propagarsi del contagio del virus. Gli stanziamenti previsti per questo tipo di eventi da parte dello Stato rischiano spesso di arrivare dopo molti mesi. Ecco perché è necessario stabilire fin da subito criteri e procedure semplificati per contribuire tempestivamente alla ricostruzione dei danni subìti dagli stabilimenti e il conseguente stanziamento di specifici fondi, anche in anticipazione agli stanziamenti che arriveranno da parte dello Stato”.