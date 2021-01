Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. Rimarrà attiva anche nei primi giorni dell’anno la vasta circolazione di bassa pressione, padrona di quasi tutto il continente europeo e alimentata da correnti fredde in discesa dall’Artico. La sua influenza si estenderà fino alle latitudini mediterranee, dove si genererà un vortice depressionario che piloterà l’ennesima perturbazione diretta verso l’Italia in questa fase della stagione invernale. Si tratterà poi dello stesso fronte giunto a tra la sera di San Silvestro e la giornata di Capodanno, che seguiterà ad interessare gran parte delle nostre regioni nella giornata di sabato, in particolare il Nord e le tirreniche. Domenica, pur in assenza di una perturbazione vera e propria, la permanenza di una circolazione depressionaria estesa dal Centro-Nord Europa al Mediterraneo centrale manterrà una certa instabilità sulle nostre regioni occidentali.

METEO SABATO 2 GENNAIO. Maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali, più intensi su Toscana e Lazio, dal pomeriggio anche in Campania, diffusa instabilità anche in Sardegna sul versante occidentale. Più asciutto con schiarite sulle regioni adriatiche, ma con tendenza a qualche pioggia o rovesci dal pomeriggio-sera in Puglia. Neve fino in pianura sul Piemonte occidentale, quota neve sui 600/800m sul resto del Nord, compreso l’Appennino tosco-emiliano, 1000/1200m sull’Appennino centrale, fino a 1500m su quello meridionale. Venti forti tra sud-sudovest e sudest, Tramontana scura in Liguria e Maestrale in Sardegna.

METEO DOMENICA 3 GENNAIO. Ancora nuvoloso al Nord salvo qualche schiarita su Ponente Ligure e Alpi centro-occidentali, fenomeni più attenuati rispetto alle 24 ore precedenti con qualche pioggia su Friuli VG e alto Veneto, in esaurimento la sera. Tempo ancora instabile su Sardegna centro-occidentale e regioni tirreniche, fino al nord della Sicilia, con qualche rovescio o temporale più frequente sul basso Tirreno. Maggiori aperture sulle regioni adriatiche, ma con tendenza a qualche piovasco tra pomeriggio e sera su Abruzzo e Puglia. Neve dai 700/1000m sull’Appennino. Ventilazione tesa mediamente occidentale.

Evoluzione Meteo Lazio

SABATO: il secondo giorno del 2021 si presenterà nuovamente molto perturbato sino a sera sulle regioni centrali tirreniche. Nuove occasioni per rovesci e temporali su Toscana, Umbria e Lazio; in particolare nella prima parte del giorno specie su Ovest Toscana e Lazio con fenomeni anche di forte intensità. Temporanea attenuazione pomeridiana su Ovest Toscana, ma in tarda serata peggiora sull’estremo comparto settentrionale della regione. Pomeriggio che su Umbria e Lazio trascorrerà all’insegna della spiccata instabilità anche temporalesca. Insisteranno delle nevicate in Appennino, anche copiose dai 1000/1200m circa. Venti meridionali, sino a forti entro pomeriggio lungo le coste. Mare da molto mosso a agitato.

DOMENICA: giornata di domenica contraddistinta da nuvolosità be presente a carattere irregolare associata a piogge, rovesci e qualche temporale prevalentemente sul Lazio occidentale e meridionale. Fenomeni comunque presenti anche sulla Toscana occidentale e meridionale, pioviggini o isolati piovaschi pomeridiani anche sull’Umbria. Locali deboli nevicate sull’Amiata fin verso gli 800/900m. Ventilazione meridionale perlopiù debole. Mare da molto mosso a mosso, specie al largo.

Commento del previsore Lazio

Sono previsti nuovi impulsi perturbati nei primi giorni del 2021, forieri di rovesci, temporali e di ventilazione sciroccale sino a forte lungo le coste. Tanta neve prevista in Appennino dai 1100/1200m, con valori considerevoli specie sull’Appennino toscano. Dopo il 3 gennaio ancora fasi perturbate ma con aria mediamente più fredda, che potrebbero fa calare la quota neve localmente anche sulle alte colline nel corso del 5 gennaio. Nessuna fase stabile e anticiclonica in vista. Seguite gli aggiornamenti sul sito.

