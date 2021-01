Papa Francesco e la ripartenza dello sport, Cozzoli: “Sue parole, stella polare”

Roma – “Nelle parole di Papa Francesco leggo una rotta per la ripartenza dello sport, la stella polare per tutto il movimento. Sono parole concrete, in cui c’è tutto il senso dello sport: valori, concretezza, la vittoria e la sconfitta, il ruolo fondamentale per lo sviluppo dei giovani. Un documento straordinario per tutti noi che lavoriamo per lo sport di base“. E’ quanto afferma il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, all’Adnkronos in merito all’intervista concessa dal pontefice alla Gazzetta dello Sport.

“Dobbiamo ringraziare il Santo Padre perché ci ricorda quanta responsabilità ha lo sport, capace com’è di portare ‘la gioia, la felicità sul volto, l’adrenalina nel sangue dei bambini’ – prosegue Cozzoli -. Uno sport che deve diventare ancora di più a misura di ciascuno di noi, praticabile ovunque, che non lascia indietro nessuno, che cerca di fare quotidianamente il bene delle persone e delle comunità“.

“Il Papa ci conforta nella nostra azione a favore dello sport di base come momento di crescita e strumento di inclusione sociale, tanto che quello del Papa è il messaggio che a Natale Sport e Salute ha voluto indirizzare ai 97 presidenti degli Organismi sportivi italiani, proprio attraverso il suo libro ‘Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport’“, conclude il presidente di Sport e Salute. (AdnKronos)

(foto@VaticanMedia)