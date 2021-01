Terminillo, al via il progetto di ristrutturazione e ampliamento del comprensorio sciistico

Regione Lazio – È terminata con parere positivo la valutazione di incidenza ambientale che riguarda il comprensorio sciistico del Terminillo. Per il via libero definitivo manca un ultimo passaggio amministrativo, previsto entro pochi giorni.

In particolare, spiega l’assessore Massimiliano Valeriani, “dopo l’approvazione della Valutazione di incidenza ambientale, nei prossimi giorni si concluderà anche il procedimento di Via sul progetto di sviluppo e rilancio del complesso del Terminillo”.

“Il progetto di riqualificazione e ampliamento del comprensorio sciistico – per Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Politiche per la ricostruzione – è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Zingaretti e oggi con soddisfazione possiamo descrivere il progetto come una sintesi tra le esigenze di sviluppo turistico nel pieno rispetto del territorio e delle bellezze naturalistiche”.

“Un progetto che è anche il risultato di revisioni significative rispetto a quello proposto anni fa e che è stato poi approvato a fronte di un capillare lavoro amministrativo, a tutela di tutti”.

“Si tratta di un risultato condiviso – proseguono i due assessori regionali – a cui si è arrivati grazie al metodo fortemente voluto dalla Regione: la concertazione. Abbiamo infatti chiamato intorno a un tavolo le 5 amministrazioni interessate, i sindaci e la provincia, per convenire sulle linee di sviluppo e crescita del Terminillo. Mi preme infine sottolineare che il progetto è inserito anche nel tavolo del Patto per lo Sviluppo dell’area del sisma, con uno sguardo rivolto al più generale rilancio delle aree interne, dell’area del cratere e dello sviluppo, temi che oggi, a causa della pandemia, sono più che mai all’ordine del giorno per contrastare disoccupazione e spopolamento”. – Così in un comunicato congiunto gli assessori della Regione Lazio all’Urbanistica Massimiliano Valeriani e al Lavoro e Politiche per la ricostruzione Claudio Di Berardino.

