Casa delle Tecnologie Emergenti, il Comune di Pomezia è partner istituzionale di Roma Capitale

Pomezia – Roma Capitale si aggiudica il secondo posto nella graduatoria delle nuove Case delle Tecnologie Emergenti (CTE) finanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Un progetto ambizioso, che interesserà la stazione Tiburtina e il quartiere EUR, che vede il Comune di Pomezia come partner istituzionale.

“Un’occasione unica che abbiamo colto al volo – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – La partnership nel progetto prevede per il nostro Comune workshop formativi e dimostrativi con l’obiettivo di elaborare progetti di collaborazione con le Università per l’adozione di tecnologie e metodi innovativi nei servizi alla cittadinanza, per sviluppare startup utili alle PMI e soprattutto per replicare il modello Casa delle Tecnologie Emergenti a Pomezia”.

“Voglio fare i complimenti alla Sindaca Raggi e all’Assessore allo Sviluppo Economico di Roma Cafarotti – aggiunge il Sindaco – Un grande traguardo per Roma e per l’intera area metropolitana. Siamo orgogliosi di fra parte di questo progetto che fa dell’innovazione il cuore della città del futuro, mettendo in rete istituzioni, università e impresa”.