Civitavecchia, il 4 gennaio raccolta itinerante di plastica e metalli

Civitavecchia – CSP Srl informa tutti gli utenti che per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini, la raccolta itinerante di plastica e metalli si svolgerà eccezionalmente nella giornata di lunedì 4 gennaio 2021.

Come si ricorderà, il servizio era stato sospeso il 26 dicembre scorso nel rispetto delle prescrizioni del Dpcm, che ha imposto i limiti della zona rossa sull’intero territorio nazionale nei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio, non potendo lasciare il proprio domicilio per conferire la plastica secondo la modalità della raccolta itinerante.

Pertanto gli utenti che avranno l’esigenza di conferire plastica e metalli potranno usufruire di questo nuovo appuntamento con la raccolta itinerante: lunedì 4 gennaio 2021, secondo il consueto itinerario presente sul calendario.