Fiumicino, in casa oltre 4 chili di marijuana: arrestato 26enne

Fiumicino – La Polizia di Stato, anche durante le feste, scende in campo per combattere la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sul litorale romano è stato arrestato un giovane di 26 anni che durante un normale controllo di Polizia è stato trovato in possesso di droga. La successiva perquisizione domiciliare, da parte degli agenti del commissariato di Fiumicino, ha portato al sequestro di 4350 grammi di marijuana.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.



