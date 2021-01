Fiumicino, lavori in via di Tragliata: Calcaterra replica a Severini

Fiumicino – “Ci eravamo illusi che il senso di responsabilità dimostrato dall’opposizione in fase di approvazione del bilancio fosse l’inizio di un nuovo corso. Ma, appunto, era un’illusione, dato che non ha neanche superato il cenone di Capodanno”. Lo dichiara il capogruppo del PD in consiglio comunale Stefano Calcaterra.

“Leggiamo oggi che il consigliere Severini si lamenta che la maggioranza gli avrebbe bocciato un emendamento sugli interventi per migliorare lo stato di via di Tragliata (leggi qui) – prosegue Calcaterra -. Questo è falso e lo dimostra la registrazione dello streaming della seduta del consiglio. L’emendamento è stato ritirato dal consigliere Severini stesso, certo su invito della maggioranza, perché l’intervento su quella strada sta talmente a cuore all’amministrazione che era già previsto nel Piano delle Opere“.

“L’ordine con cui eseguire gli interventi previsti – prosegue Calcaterra – è una decisione prettamente tecnica che spetta, dunque agli uffici tecnici sulla base della gravità delle singole situazioni”.

“Infine ricordo a tutte e tutti che e isole ecologiche sono organizzate dall’amministrazione comunale e gestite dall’Ati, come tutta la raccolta dei rifiuti – conclude Calcaterra -. Non vorrei che, date le immagini pubblicate dal consigliere Severini con il logo della sua lista qualcuno pensasse che sono opera sua. Questo succede quando, pur di non ammettere la bontà di un’iniziativa dell’amministrazione, si sfrutta un servizio pubblico per fare propaganda personale”.