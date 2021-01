Fiumicino, Severini: “Via di Tragliata inondata e pericolosa: è emergenza”

Fiumicino – “L’ondata di maltempo che sta affliggendo il nostro territorio non ha risparmiato il nord del Comune di Fiumicino: via di Tragliata è allagata e la strada è completamente immersa nel fango e di notte buia per mancanza di illuminazione, al punto di creare gravi disagi per la viabilità e ad allarmare i cittadini che sono preoccupati per una situazione diventata insostenibile”. Così, in una nota, Roberto Severini capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Considerando che, – prosegue il Capogruppo – nel programma delle opere triennali sono presenti fondi stanziati per intervenire proprio su via di Tragliata, ho chiesto l’anticipazione di tali interventi previsti per il 2023, ma l’Amministrazione ha bocciato l’emendamento affermando che le criticità devono essere decise solo dai tecnici.

Un’intera via impraticabile non è una grave criticità? Urge nell’immediato una messa in sicurezza, per quella che si dimostra una situazione pericolosa ed emergenziale”.

“Come vicepresidente – conclude Severini – porterò in commissione Lavori Pubblici la richiesta di andare sul posto e verificare in prima persona le problematiche di via di Tragliata. Il nord del nostro Comune non può più attendere interventi che ormai sono diventati improrogabili”.

