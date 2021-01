Il Genoa frena la Lazio: a Marassi finisce 1-1

Genova – La Lazio non sfonda a Marassi e si deve accontentare solamente di un 1-1 con il Genoa. Alla squadra di Inzaghi non basta il rigore di Immobile, ripreso da Destro che regala un punto prezioso per la salvezza alla squadra di Ballardini. I biancocelesti scivolano al nono posto e si vedono scavalcare anche dal Verona.

Il primo episodio del match arriva al quarto d’ora e corrisponde di fatto al gol del vantaggio biancoceleste, con Immobile che realizza il rigore concesso da Calvarese con l’aiuto del Var (fischiata inizialmente punizione dal limite per fallo di Zapata su Milinkovic).

I rossoblù provano a scuotersi ma fanno fatica a rendersi pericolosi dalle parti di Reina, così nel finale di primo tempo è ancora Immobile a sfiorare il gol, fallendo la doppietta da posizione invitante. Nella ripresa il Genoa torna in campo con un altro piglio e al 58’ trova il pareggio con Destro, bravissimo a concludere al meglio un contropiede d’autore.

La Lazio perde un po’ di lucidità e rischia anche poco più tardi sull’iniziativa di Shomurodov, che calcia a lato di pochissimo da pochi metri. Nel finale la squadra di Inzaghi tenta i disperati assalti alla ricerca del gol da 3 punti, ma non sfonda e torna a casa con un punto solo. (fonte Agi, foto Twitter @OfficialSSLazio)