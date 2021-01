Latina, macabro ritrovamento a Foce Verde: dalla spiaggia riemergono resti umani

Latina – Macabro ritrovamento sul litorale di Latina nel pomeriggio di oggi, domenica 3 gennaio, dove sulla spiaggia di Foce Verde sono riemersi resti umani. A trovarli un passante che ha subito allertato le Autorità. Immediato l’intervento degli agenti della Sezione Volanti della Questura di Latina, che ha transennato l’area.

I resti sono in avanzatissimo stato di composizione e al momento non si capisce né l’identità né se le ossa appartengano a un uomo o a una donna. Secondo gli inquirenti, il corpo potrebbe essere arrivato in spiaggia trascinato dal mare mosso. Nei prossimi giorni sarà effettuato l’esame autoptico che potrebbe rivelare non solo il sesso del cadavere ma anche le cause della morte.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina