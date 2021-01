Lazio, Corrotti: “Tardivo l’intervento della Regione sulle spiagge sommerse dai detriti”

Roma – “E’ desolante lo scenario emerso sul litorale romano, tra Fiumicino e Ardea, dopo la mareggiata dei giorni scorsi: intere tonnellate di detriti tra plastica, bottiglie di vetro, bombole del gas, frigoriferi e pneumatici hanno invaso le spiagge laziali“. Così, in una nota, Laura Corrotti, consigliere della Lega in Regione Lazio e vicepresidente della commissione Erosione Costiera.

“Non è la prima volta, purtroppo, che la costa laziale vive questi disastri ambientali – spiega Corrotti -. Una situazione che ancora oggi non ha visto nessuna bonifica da parte delle istituzioni e l’intervento preannunciato dalla Regione Lazio per la pulizia delle scogliere è tardivo, dato che per essere operativo dovrà attendere la procedura per l’affidamento prevista solo al termine delle festività”, conclude.

