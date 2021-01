Maccarese, l’annuncio di Magionesi: “A breve partono i lavori su via Tre Denari”

Fiumicino – “Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria su via Tre Denari”. Lo dichiara la consigliera del Pd, Paola Magionesi. “Si tratta di interventi molto attesi dalla popolazione che vive in quella zona – spiega Magionesi – e che subiscono le conseguenze dei ripetuti passaggi dei camion di Ama a danno del manto stradale”.

“La gara è già stata aggiudicata – conclude la consigliera -. Il cantiere su via Tre Denari rientra nel Piano delle Opere, così come molti altri interventi che partiranno nei prossimi mesi in altre aree nord della città. Le leggenda metropolitana per cui l’amministrazione non si cura di un’intera porzione di territorio, quella più a nord, è dunque quotidianamente smentita dai fatti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino