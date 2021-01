Roma, nel 2020 roghi tossici diminuiti del 30% rispetto al 2019

Roma – I roghi tossici sul territorio di Roma Capitale stanno registrando una progressiva e costante diminuzione. Basti pensare che il raffronto tra gennaio-ottobre 2019 e lo stesso periodo del 2020 segna un calo pari al 30%, passando da quasi 200 episodi di incendi a 122.

Un obiettivo raggiunto grazie all’attenta sorveglianza del territorio e al controllo costante sui veicoli in entrata e in uscita dagli insediamenti: le verifiche della Polizia Locale di Roma Capitale hanno consentito di controllare quasi 18mila veicoli durante quest’anno. In questo modo sono stati bloccati i furgoni che trasportano illegalmente e scaricano i rifiuti che vengono bruciati.

Occorre inoltre ricordare che il percorso finalizzato all’abbattimento dei roghi tossici si affianca al lavoro per superare e chiudere i campi e gli insediamenti: sono già stati chiusi da quest’Amministrazione Camping River, Foro Italico e Schiavonetti; per Barbuta, Monachina e una parte importante di Castel Romano siamo in fase avanzata.

