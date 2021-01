A Ostia, Ladispoli e Civitavecchia tamponi gratis per gli studenti delle superiori: come prenotarsi

Tamponi antigenici rapidi gratuiti per i ragazzi fra i 14 e i 19 anni. E’ quanto prevede la campagna promossa dalla Regione Lazio a pochi giorni dalla riapertura degli istituti d’istruzione superiore e che avrà inizio oggi, 4 gennaio, nei territori di competenza di Asl Roma 3 e Asl Roma 4.

Chi può fare il tampone?

Tutti i ragazzi fra i 14 e i 19 anni possono sottoporsi gratuitamente al tampone antigenico rapido presso i drive-in che aderiscono alla campagna. Contestualmente, se lo si desidera, sarà possibile effettuare anche il test molecolare.

Come ci si prenota per fare il tampone?

Per effettuare il tampone antigenico rapido è sufficiente prenotarsi sul portale salutelazio.it (clicca qui) tramite il proprio codice fiscale e recarsi presso il drive-in scelto. Non serve l’impegnativa.

Quali sono i drive-in che aderiscono alla campagna?

I drive-in del territorio della Asl Roma 3 che aderiscono alla campagna sono:

Ospedale Forlanini (Roma);

Asl di Casal Bernocchi (Roma).

I drive-in del territorio della Asl Roma 4 che aderiscono alla campagna sono:

Porto di Civitavecchia;

Ospedale di Bracciano;

Ospedale di Capena;

Casa della Salute di Ladispoli.

“Iniziare la scuola – ha detto Giuseppe Quintavalle, direttore generale della Asl Roma 3 – è un diritto sacrosanto, ma deve avvenire in piena sicurezza. Per questo abbiamo deciso di offrire la possibilità, per i ragazzi fra i 14 e i 19 anni, di sottoporsi gratuitamente al test antigenico rapido presso uno dei nostri drive-in. La campagna è gratuita e durerà tutto il mese, così da permettere a tutti di rientrare in classe in tranquillità. L’appello che faccio è quello di spingere i nostri giovani alla maggior partecipazione possibile”.

