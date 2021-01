Sono tante le località del Lazio che oggi, 4 gennaio, si sono svegliate sono una leggera coperta di neve.

Un drastico calo delle temperature, in molti casi vicine allo zero, ha fatto sì che la neve cadesse anche in collina. La “dama bianca” ha quindi fatto visita agli abitanti di Subiaco – a soli 500 metri di quota -, a quelli di Licenza (475 metri ), Rocca di Papa (circa 600 metri) e sui Monti Ausoni (800-900 metri di quota), nel comune di Fondi.

Ma non solo: la neve è caduta anche in provincia di Rieti e di Viterbo, rispettivamente a Colle Giove (1000 metri di quota) e a Monte Cimino (850 metri circa).

di 6 Galleria fotografica Da Viterbo a Fondi, il Lazio si sveglia sotto una coperta di neve: le immagini









A diffondere le spettacolari immagini, che arrivano da ogni angolo della regione, è il portale Meteo Lazio.

