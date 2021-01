Erosione a Fiumicino, Graux: “L’immobilismo di Comune e Regione è ingiustificabile”

Fiumicino – “L’incapacità sulla gestione dell’emergenza erosione della costa da Focene a Fregene da parte di questa Amministrazione di Fiumicino e della Regione Lazio è diventata ingiustificabile”. Così, in una nota, Massimiliano Graux, esponente di Fratelli d’Italia Fiumicino.

“L’incapacità manifesta – spiega Graux – viene alla luce dal 26 marzo 2019, quando l’Amministrazione di Fiumicino non risponde nei tempi previsti per il finanziamento concessi ai comuni costieri da parte della Direzione regionale Lavori Pubblici e Difesa del Suolo, come invece fatto dai comuni di Santa Marinella, Sabaudia, Terracina e Fondi e il X Municipio di Roma”.

“Ancora più grave la responsabilità della Regione Lazio, che ha sottoscritto nel lontano 6 aprile 2016 un protocollo di intesa con il Ministero dell’Ambiente per le linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici, con il coordinamento tecnico dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Fa ancora più male leggere nella loro relazione che lo studio definito ‘danno atteso’, lo Studio Peseta (Joint Research Center Ipct di Siviglia), aveva già previsto nel 2020, senza nessun intervento a difesa della costa, una perdita di 500mila metri quadri di spiaggia l’anno e un danno economico enorme per le attività commerciali”.

“Eppure – continua – l’Ue ha messo in campo già da tempo azioni mirate e protocolli di intesa disattese anche dalla nostra Regione Lazio, come il Protocollo Gizc della Convenzione di Barcellona fino alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n.GE5071cdel 27/4/2015, che dovrebbe programmare attività per le linee guida del piano di difesa integrata delle coste. E invece siamo nel disastro, emergenza su emergenza, disinteresse e immobilismo: ma che vogliono queste amministrazioni, lasciare che la natura distrugga tutto?“.

“Il 6 agosto 2020 è stata fatta, a firma del capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lazio Fabrizio Ghera, una urgente interrogazione riguardo a questa problematica: ma non c’è stata alcuna risposta. Ignorato anche il sollecito presentato successivamente. Ma, cari esponenti politici, ci penseremo noi a alzare per quanto ci sarà possibile l’interesse dell’opinione pubblica per difendere il nostro territorio e la nostra economia”, conclude Graux.

