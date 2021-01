Fiumicino, l’annuncio di Vona: “Nel 2021 sistemeremo via dell’Arrone”

Fiumicino – “Il nord del Comune è una priorità per la nostra Amministrazione“. Inizia così una nota diffusa dalla presidente del consiglio comunale di Fiumicino Alessandra Vona.

“Oltre alle opere che abbiamo già illustrato ai cittadini nei giorni scorsi – spiega – con i comunicati stampa dei consiglieri Pd, desidero informare la città, e in particolare i residenti di Testa di Lepre, degli interventi previsti su via dell’Arrone e collegamenti con la viabilità interna della località. Già nel 2021 partiranno le opere di ristrutturazione e risanamento per un importo di 500mila euro. Nelle prossime settimane ci recheremo sul posto per un sopralluogo, dove saranno benvenuti i residenti, ai quali spiegheremo direttamente sul posto le opere da realizzare”.

