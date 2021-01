Fiumicino, nuovo look per i chioschi di via di Torre Clementina: il progetto

Fiumicino – Il 2021 potrebbe essere l’anno del definitivo restyling di via di Torre Clementina a Fiumicino, che vedrà posizionati dei nuovi chioschi per locali sul lato del fiume e una diminuzione dei parcheggi (allocati altrove) per permette la finalizzazione di questi lavori urbanistici. (leggi qui).

Un’operazione di rivisitazione urbana ed estetica che va avanti da diverso tempo per mano dell’Amministrazione guidata da Esterino Montino, che già durante il Natale 2018 aveva portato proprio su questa strada una locomotiva d’epoca (leggi qui).

Il progetto per l’intervento di ristrutturazione di via Torre Clementina e delle strade adiacenti al secondo stralcio, prevede la prosecuzione della tipologia di intervento eseguito per il primo stralcio, da Palazzo Grassi fino all’incrocio con via del Canale e con la riqualificazione delle strade limitrofe che ruotano intorno all’edilizia storica del quadrilatero delle “stalle” (via della Spiaggia, via G. B. Grassi e via Orbetello).

Il progetto riguarda la riqualificazione urbana dell’asse viario carrabile e pedonale con l’individuazione delle aree a parcheggio, l’ampliamento della zona pedonale ed il successivo utilizzo secondo le linee guida del recupero urbano.

In accordo con dell’Amministrazione è stato suddiviso l’utilizzo dell’area pedonale, una fascia lungo il parcheggio sarà destinata a semplice “passeggiata”, mentre la fascia restante sarà dedicata ad attività commerciale dove sarà possibile anche prevedere l’utilizzo di struttura omogenea, per le quali esiste un apposito regolamento.

Inoltre tutti i chioschi che ora sono presenti sulla parte della “passeggiata” dovranno essere rimossi e dovranno esserne realizzati altrettanti sul lato opposto, vicino la banchina. Per tali chioschi viene presentato un concept unico, in modo da omogenizzare lo stile con il quale verranno realizzati.

