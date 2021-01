In arrivo una biblioteca per il nord di Fiumicino: approvato l’odg del M5S

Fiumicino – “Siamo felici di poter comunicare ai cittadini della zona nord del comune di Fiumicino una buona notizia: è stato approvato all’unanimità in sede di Bilancio un ordine del giorno a firma Movimento 5 Stelle che impegna il Sindaco Montino e la giunta a trovare degli spazi idonei per aprire una biblioteca nella zona nord del comune”. Lo rendono noto i consiglieri del M5S, Ezio Pietrosanti e Walter Costanza.

“Si tratta di un’ottima notizia per i tanti studenti che potranno usufruire di uno spazio dedicato allo studio e alla cultura, un’area di accessibilità ad internet garantita, specialmente in questi tempi in cui avere una connessione è sempre più importante – proseguono i pentastellati -. Sarà inoltre un servizio importante per tutti i cittadini che vorranno un luogo per la lettura e per prendere in prestito libri”.

“Ci auguriamo che in tempi brevi questa opera prenda il via, affinché anche al nord del comune si possa usufruire degli stessi servizi di cui gode la parte sud del Comune. Noi vigileremo affinché la Giunta onori questo impegno nei tempi più brevi possibili” concludono Pietrosanti e Costanza.