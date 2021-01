La Sinistra di Ardea contro l’Amministrazione: “Impegno elettorale non rispettato”

Ardea – “Col nuovo anno è tempo di bilanci. Scorrendo l’impegno elettorale del M5S rileviamo un’altissima percentuale di fallimento degli obiettivi che l’attuale Amministrazione si poneva; calcolando che ormai rimangono solo 18 mesi di consiliatura ci chiediamo se verrà messo un turbo nelle assunzioni, nei progetti, nelle nuove richieste di finanziamenti, nello sblocco dei vecchi finanziamenti”. E’ quanto si legge in una nota stampa de La Sinistra di Ardea.

“Un piccolo riassunto – prosegue la Sinistra -: Il cittadino di Ardea al centro del programma, obiettivo fallito; turismo, obiettivo fallito; attività produttive, obiettivo parzialmente fallito; salute, ambiente e territorio, obiettivo fallito; servizi e opere pubbliche, obiettivo raggiunto per il solo capitolo edifici pubblici; servizi sociali e parità di genere, obiettivo fallito; viabilità e mobilità, nessun obiettivo dichiarato; sicurezza, comunità e volontariato, obiettivo fallito; cultura, scuola e sport, obiettivo fallito; trasparenza, legalità e democrazia diretta, obiettivo fallito”.

“Tutto questo coronato dal triste attacco sistematico di un centrodestra, dimentico di aver sempre governato la città e che sugli stessi punti non ha portato migliorie. Nell’odioso gioco dei ruoli che la politica impone, abbiamo ragione a fare gli auguri ad Ardea che tra i due contendenti aspetta ancora qualcuno che possa ridare dignità ai suoi cittadini”.

“Per ogni dichiarazione o smentita – conclude la Sinistra – si consiglia di leggere attentamente il loro programma presentato in occasione delle amministrative del 2017”.

